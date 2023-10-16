«Газпром» кардинально изменил географию поставок сжиженного газа

Kpler: Греция и Турция стали ведущими покупателями топлива СПГ-завода «Газпрома»

Первый СПГ-завод «Газпрома», построенный компанией с нуля, — «Портовая СПГ» на Балтике — был вынужден сменить географию поставок сжиженного природного газа. Ключевыми покупателями стали преимущественно южно-европейские государства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Так, с сентября 2022 года на Грецию пришлось в общей сложности семь грузов суммарной массой 0,59 миллиона тонн СПГ. В свою очередь, турецкие покупатели приобрели у завода 0,67 миллиона тонн этого вида топлива. Еще одна партия ушла в Бразилию в августе 2023 года, а в сентябре впервые груз с «Портовой» отправился в Китай. При этом, как уточнили в Kpler, у предприятия пока нет долгосрочных контрактов с зарубежными импортерами, поэтому все партии продаются на спотовом рынке.

Изначально планировалось, что большая часть поставок с СПГ-завода «Газпрома» будет ориентирована на страны северо-запада Европы. Однако растущая геополитическая напряженность вынудила предприятие кардинально пересмотреть географию основных каналов сбыта продукции, заключили эксперты.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по итогам 2023 года поставки российского природного газа в Европу окажутся ниже уровня 2021-го. В то же время европейские государства продолжают активно закупать СПГ из России. Необходимость подобного импорта до этого он объяснял дефицитом энергетических ресурсов в регионе.