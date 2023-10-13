Новак оценил снижение поставок газа в Европу

Новак: поставки российского газа в Европу будут на две трети ниже уровня 2021-го

По итогам текущего года поставки российского газа в Европу окажутся ниже уровня 2021 года. Такую оценку привел вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Он признал, что объемы экспорта сократились. «Где-то на две трети уменьшится объем по итогам этого года по сравнению с 2021 годом», — отметил он и добавил, что при этом европейские страны с удовольствием покупают российский СПГ. Ранее Новак говорил, что Европа продолжает закупки у России из-за дефицита ресурсов.

При этом общие запасы газа в ЕС вновь вышли на рекордный уровень и превышают 97,3 процента, а поступления сжиженного природного газа (СПГ) несколько возросли. Тем временем цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Это происходит в связи с утечкой на газопроводе Balticconnector.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), поставки российского трубопроводного газа в страны Евросоюза в 2023 году могут сократиться на 65 процентов и составить 20-25 миллиардов кубометров.