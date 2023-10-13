Цены на газ в Европе взлетели

Биржевая стоимость газа в Европе превысила $600 впервые с февраля 2023-го

Стоимость газа в Европе превысила отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые с середины февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена ноябрьских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF на максимуме доходила до 620,9 доллара, с начала торгов она увеличилась более чем на пять процентов. Стоимость газа с доставкой в декабре взлетели до отметки 647,5 доллара.

На момент открытия торгов газ на бирже стоил 565,46 доллара за тысячу кубометров. К моменту написания материала стоимость топлива скорректировалась до 592 долларов.

На фоне продления остановки работ на газовом месторождении «Скарв» в Норвегии и решения правительства Нидерландов остановить добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении «Гронинген» стоимость октябрьских фьючерсов приблизилась к уровню в 500 долларов за тысячу кубометров. До этого момента цены на энергоресурсы медленно снижались после новостей о прекращении забастовок рабочих на заводах сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии.

8 октября из-за утечки в центральной части Финского залива была приостановлена работа трубопровода Balticconnector. На фоне этой информации газ в Европе подорожал на 8,8 процента, до 40 евро за мегаватт-час. По информации погранслужбы Финляндии, характер повреждений газопровода говорит о том, что это была диверсия, и восстановление Balticconnector может занять месяцы.