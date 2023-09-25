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18:45, 25 сентября 2023Экономика

Газ в Европе резко подорожал

Биржевые цены на газ в Европе приблизились к $500 за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Цена октябрьских фьючерсов на газ в Европе 25 сентября росла на 12 процентов, вплотную приближаясь к отметке в 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На момент публикации материала стоимость составляла 495,3 доллара за тысячу кубов.

Указанная ценовая динамика фиксируется на фоне продления до 8 октября остановки работ на газовом месторождении «Скарв» в Норвегии. Влияние могло оказать и решение правительства Нидерландов остановить добычу в следующем месяце на крупнейшем в Европе газовом месторождении «Гронинген», напоминает РБК.

О планах к 1 октября окончательно прекратить добычу в Гронингене стало известно в июне 2023 года. Поставки газа с месторождения начали еще в 1963 году. Работы на нем останавливают из-за опасности дальнейшей эксплуатации на фоне часто возникающих при производстве подземных толчков.

Перед выходными цены на газ, наоборот, снижались по причине окончания забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии. Между компанией и работниками, требовавшими поднять зарплаты, было заключено соглашение. О разрешении спора сообщало агентство Reuters.

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    Дмитрий Воронин
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