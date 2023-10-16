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13:04, 16 октября 2023Бывший СССР

Глава ОБСЕ приехал в Киев

Глава ОБСЕ Османи приехал с визитом в Киев

Фото: Andreea Alexandru / AP

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи приехал с визитом в Киев. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он отметил, что начал председательство в организации в 2023 году с поездки на Украину и теперь символически завершает год повторным визитом.

По его словам, организация реализует на Украине 21 проект. Османи упомянул помощь в разминировании территории. «ОБСЕ закладывает фундамент и будет учитывать экологические последствия этого процесса», — сказал он.

В начале октября в Киев приезжал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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    Алевтина Запольская
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