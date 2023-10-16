Россиянку задержали по подозрению в госизмене

ФСБ России: жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене

Жительницу Забайкальского края России задержали по подозрению в государственной измене за шпионаж в пользу Украины, сообщило Управление ФСБ РФ, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, она передавала украинской стороне данные о передвижении бойцов, готовящихся к отправке в зону специальной военной операции (СВО), по региону. «Девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала ее представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края», — говорится в сообщении.

Против россиянки возбудили уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса («Государственная измена»). Она находится под стражей. Следствие продолжается.

В сентябре судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Луганской народной республики (ЛНР) приговорила к 17 годам лишения свободы местного жителя за госизмену и совершение теракта по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).