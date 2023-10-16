Грибники пострадали при нападении оленя в российском лесу

В Краснодарском крае два грибника пострадали в результате нападения оленя

В Краснодарском крае грибники пострадали после встречи с оленем в лесу. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов в Telegram.

По информации ведомства, во время похода за грибами двое жителей Крымского района проникли на территорию вольера, где в естественных условиях содержались дикие животные. Пройдя километр, мужчины встретились с самцом благородного оленя, испугались и начали кричать. В результате животное напало на россиян и нанес им множественные травмы. Состояние мужчин не уточняется.

Минприроды также предупредило, что при встрече с дикими оленями нельзя проявлять агрессию, паниковать и кричать. В ведомстве посоветовали в таких ситуациях отступать назад, не поворачиваясь спиной к животному.

Ранее в селе Петровское Ишимбайского района Башкирии медведица напала на санитарку, которая шла на работу в больницу. Очевидцы смогли спугнуть животное криками, благодаря чему женщине удалось убежать. У нее диагностировали глубокие раны на левой руке и гематому на голове.