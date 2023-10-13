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11:08, 13 октября 2023Россия

Медведица напала на санитарку российской больницы

В Башкирии медведица напала на идущую в больницу санитарку

В селе Петровское Ишимбайского района Башкирии медведица напала на санитарку, которая шла на работу в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, медведица напала на россиянку рано утром. Очевидцы смогли спугнуть животное криками, благодаря чему женщине удалось убежать. У нее диагностировали глубокие раны на левой руке и гематому на голове.

Судя по опубликованным в сети кадрам, медведица пришла в населенный пункт вместе с тремя детенышами. Медведицу с одним медвежонком отловили, еще двое сбежали в лес.

Ранее в Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на собиравшего орехи мужчину. Пострадавший россиянин собирал кедровые орехи близ реки Малый Тепсель, его госпитализировали.

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    Анастасия Шейкина
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