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15:19, 18 сентября 2023Россия

В российском регионе медведь напал на сборщика орехов

В Красноярском крае медведь напал на собиравшего кедровые орехи мужчину

Фото: Р. Дормидонтов / РИА Новости

В Ермаковском районе Красноярского края медведь напал на собиравшего орехи мужчину. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Там уточнили, что пострадавший россиянин собирал кедровые орехи близ реки Малый Тепсель. Более подробных данных о состоянии мужчины нет, также не приводится информация об обстоятельствах нападения животного на человека.

«На вертолете Ми-8 МЧС России спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вылетели на место», — сообщили в министерстве

Ранее в Красноярском крае мужчина снял на видео медведей, которые пытались проникнуть в бытовку, где он укрылся. На кадрах звери обнюхивают металлические контейнеры, затем их внимание привлекает бытовка, через окно которой велась запись. Подойдя к запертой двери, хищники пытаются открыть ее и пробраться внутрь.

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    Анастасия Шейкина
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