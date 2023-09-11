Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 11 сентября 2023Россия

Россиянин спрятался в бытовке от ломившихся в нее медведей и снял их на видео

В Красноярском крае мужчина снял на видео ломившихся в его бытовку медведей

В Красноярском крае мужчина снял на видео медведей, которые пытались проникнуть в бытовку, где укрылся россиянин. Ролик опубликовал сайт «Дела.ру».

На кадрах звери обнюхивают металлические контейнеры, затем их внимание привлекает бытовка, через окно которой велась запись. Подойдя к запертой двери, хищники пытаются открыть ее и пробраться внутрь. Увидев человека в окне, один из медведей вплотную приближается к нему, тычет мордой и бьет лапой по стеклу.

На видео запечатлены молодые особи, указано в публикации. Однако эти животные опасны даже в юном возрасте, отмечает сайт.

Ранее житель Башкирии матом отогнал напавшего на корову медведя. На кадрах женский голос советует россиянину не предпринимать никаких действий. Несмотря на это, мужчина приближается к хищнику, громко крича, чем вынуждает медведя скрыться.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Названа новая должность генерала Суровикина

    В Британии рассказали о превосходстве российской авиации

    Обещавший позвать Путина на G20 президент Бразилии задумался об ордере МУС

    Модель OnlyFans назвала преимущество карьеры

    Женщина умерла в Москве после съеденного арбуза

    Россиянин спрятался в бытовке от ломившихся в нее медведей и снял их на видео

    СКР сообщил о пострадавших при нападении подростка с ножом на школу

    Российские силовики выявили два факта незаконного хранения взрывчатых веществ

    Создан онлайн-тест на болезнь Паркинсона на основе нейросети

    Предполагаемая возлюбленная Леонардо Ди Каприо снялась обнаженной для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости