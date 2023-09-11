Россиянин спрятался в бытовке от ломившихся в нее медведей и снял их на видео

В Красноярском крае мужчина снял на видео ломившихся в его бытовку медведей

В Красноярском крае мужчина снял на видео медведей, которые пытались проникнуть в бытовку, где укрылся россиянин. Ролик опубликовал сайт «Дела.ру».

На кадрах звери обнюхивают металлические контейнеры, затем их внимание привлекает бытовка, через окно которой велась запись. Подойдя к запертой двери, хищники пытаются открыть ее и пробраться внутрь. Увидев человека в окне, один из медведей вплотную приближается к нему, тычет мордой и бьет лапой по стеклу.

На видео запечатлены молодые особи, указано в публикации. Однако эти животные опасны даже в юном возрасте, отмечает сайт.

Ранее житель Башкирии матом отогнал напавшего на корову медведя. На кадрах женский голос советует россиянину не предпринимать никаких действий. Несмотря на это, мужчина приближается к хищнику, громко крича, чем вынуждает медведя скрыться.