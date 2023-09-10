Россиянин матом отогнал чуть не задравшего корову медведя и попал на видео

Житель Башкирии матом отогнал напавшего на корову медведя и попал на видео

В Башкирии местный житель матом отогнал чуть не задравшего медведя и попал на видео. Снятую через лобовое стекло автомобиля запись опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах мужчина кричит на хищника, пытаясь отпугнуть его громким голосом. «Ничего ты не сделаешь, поехали!» — советует россиянину взволнованный женский голос за кадром.

Затем мужчина перешел на непечатную лексику; не выходившая из машины женщина стала сигналить. После этого медведь оставил раненое животное и скрылся в кустах. Корова, несмотря на полученные травмы, выжила.

Ранее на Курилах медведь напал на собаку и решившего защитить ее сторожа. Мужчина вышел на лай и увидел зашедшего в его двор хищника. Мужчину госпитализировали, однако серьезных травм россиянин не получил.