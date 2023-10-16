Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 16 октября 2023Силовые структуры

Из российской колонии сбежал рецидивист

Рецидивист сбежал из карцера хабаровской колонии, отогнув решетку на окне

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Хабаровском крае из исправительной колонии совершил побег рецидивист, отбывающий срок за тяжкое преступление. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

38-летний заключенный в 2020 году был осужден на шестилетний срок за умышленного причинения вреда здоровью потерпевшему с летальным исходом. В мае ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в поселке Лазо.

Там он стал нарушать порядок и попал в карцер. Осужденный отогнул решетку на окне и сбежал.

У него имеются судимости за кражи, грабежи и угон автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении: они в восемь раз больше российских

    Россия ограничила ввоз рыбы и морепродуктов из Японии

    Ужасный страх перед женщинами вынудил девственника изолироваться на 55 лет

    Стало известно о решении «Амура» наказать запрыгнувшего на чужую машину игрока

    Тимати подарил возлюбленной Porsche за 11,4 миллиона рублей

    Российская заключенная получила новый срок за нападение на сотрудников колонии

    Правящая партия Польши вырвалась вперед на парламентских выборах

    Власти подтвердили обнаружение обломков беспилотника в Саратовской области

    В МИД заявили о проработке мер на случай депортации россиян из Латвии

    Назван срок окончания бархатного сезона в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости