Из российской колонии сбежал рецидивист

Рецидивист сбежал из карцера хабаровской колонии, отогнув решетку на окне

В Хабаровском крае из исправительной колонии совершил побег рецидивист, отбывающий срок за тяжкое преступление. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

38-летний заключенный в 2020 году был осужден на шестилетний срок за умышленного причинения вреда здоровью потерпевшему с летальным исходом. В мае ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в поселке Лазо.

Там он стал нарушать порядок и попал в карцер. Осужденный отогнул решетку на окне и сбежал.

У него имеются судимости за кражи, грабежи и угон автомобилей.

