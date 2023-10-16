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17:55, 16 октября 2023Силовые структуры

Объявленного в международный розыск иностранца задержали в российском аэропорту

В Татарстане задержали гражданина Перу, находившегося в международном розыске

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Татарстане задержали 35-летнего гражданина Перу, находившегося в международном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Иностранец обвиняется в расправе над человеком. Установлено, что во время ссоры мужчина выстрелил в оппонента и скрылся, через несколько дней он выехал из страны вместе с семьей. Спрятаться от наказания обвиняемый планировал в России, куда прилетел через международный аэропорт «Казань».

Перуанец арестован, решается вопрос об экстрадиции.

Ранее полиция Московского района Санкт-Петербурга задержала 18-летнего уроженца Азербайджана, подозреваемого в многочисленных избиениях местных жителей.

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