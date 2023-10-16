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17:18, 16 октября 2023Ценности

Инстасамке подарили компьютер за 23 миллиона рублей

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась роскошным подарком за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлен системный блок компьютера розового цвета. «Когда мне было 14 лет, я пользовалась маминым компом, который перегревался от моих запросов, как у меня: посмотреть весь сериал за одну ночь, скачивать картинки, постить их в своем паблике ВК, поиграть в GTA или Sims», — рассказала исполнительница.

По словам девушки, компьютер ей подарил муж, блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин), а его стоимость составляет 23 миллиона рублей. Артистка отметила, что гравировка с ее псевдонимом на нем выполнена из бриллиантов.

В июле Инстасамка показала фото роскошного подарка от мужа. Знаменитость разместила серию снимков, на которых запечатлен автомобиль Mercedes-Benz V-класса стоимостью 30 миллионов рублей.

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    Карина Черных
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