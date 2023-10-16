В Израиле объявили эвакуацию жителей на границе с Ливаном

Израиль объявил эвакуацию жителей из 28 населенных пунктов на границе с Ливаном

Израиль объявил эвакуацию жителей из 28 населенных пунктов на границе с Ливаном, сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют о реализации плана эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе двух километров от границы с Ливаном в финансируемые государством гостевые дома», — заявили в ведомстве.

Ранее ливанское движение «Хезболла» подбило танк Армии обороны Израиля Merkava. Военные «Хезболлы» нанесли удар противотанковыми ракетами. Танк находился на военном объекте рядом с границей Ливана и Израиля. После прямого попадания есть скончавшиеся среди экипажа, отмечали в пресс-службе ливанского движения.