Al Mayadeen: «Хезболла» подбила израильский танк Merkava с помощью ракет

Ливанское движение «Хезболла» подбило танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Merkava. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Военные «Хезболлы» нанесли удар противотанковыми ракетами. Танк находился на военном объекте рядом с границей Ливана и Израиля. После прямого попадания есть жертвы среди экипажа, отмечают в пресс-службе ливанского движения.

Накануне, 14 октября, движение «Хезболла» уведомило об обстреле позиций Израиля на юге Ливана. Отмечается, что удар был нанесен по пяти израильским позициям, расположенным в районе находящихся под контролем Израиля ферм Шебаа. Представители движения в ходе атаки использовали управляемые ракеты и минометные снаряды.

Ранее палестинский дрон уничтожил один из лучших танков армии Израиля, Merkava Mk4. Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) применили тактику сброса мин с беспилотников. Отмечается, что израильский танк пытался отбить пограничный пункт, который заняли военные ХАМАС.

