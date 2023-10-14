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17:04, 14 октября 2023Мир

«Хезболла» атаковала пять позиций Израиля на юге Ливана

«Хезболла» уведомила об обстреле пяти позиций Израиля на юге Ливана

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Движение «Хезболла» уведомило об обстреле пяти позиций Израиля на юге Ливана. Об этом со ссылкой на официальное заявление ливанской группировки сообщает РИА Новости.

Отмечается, что удар был нанесен по пяти израильским позициям, расположенным в районе, находящихся под контролем Израиля ферм Шебаа. Представители движения в ходе атаки использовали управляемые ракеты и минометные снаряды.

«Группы Исламского сопротивления атаковали израильские позиции в районе оккупированных ливанских ферм Шебаа, а именно — Аль-Радар, Рувайсат Аль- Алам, Аль-Самака, Зибдин и Рамта», — уточнили в заявлении представители движения.

Ранее в Иране пригрозили Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы».

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