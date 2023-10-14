В Иране пригрозили Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»

Глава МИД Ирана пригрозил Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»

Ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в конфликте с Израилем. Об этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил после переговоров с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой, передает агентство IRNA.

Министр призвал Израиль и его сторонников «остановить преступления против гражданского населения в Газе, потому что через несколько часов может быть слишком поздно». «Любой шаг сопротивления ["Хезболлы"] вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании», — заявил дипломат.

Абдоллахиян подчеркнул, что лидеры сопротивления сплочены, а «рука каждого держит спусковой крючок». «В случае промедления мирового сообщества ответные меры будут приняты в соответствующее время», — заверил он.

