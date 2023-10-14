Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 14 октября 2023Мир

В Иране пригрозили Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»

Глава МИД Ирана пригрозил Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»

Фото: Aziz Taher / Reuters

Ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в конфликте с Израилем. Об этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил после переговоров с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой, передает агентство IRNA.

Министр призвал Израиль и его сторонников «остановить преступления против гражданского населения в Газе, потому что через несколько часов может быть слишком поздно». «Любой шаг сопротивления ["Хезболлы"] вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании», — заявил дипломат.

Абдоллахиян подчеркнул, что лидеры сопротивления сплочены, а «рука каждого держит спусковой крючок». «В случае промедления мирового сообщества ответные меры будут приняты в соответствующее время», — заверил он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко заявила о возможном выходе России из ПАЧЭС

    Российского дипломата нашли мертвым в отеле Турции

    Названа причина перемещения авиации США на Ближний Восток

    В Иране пригрозили Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»

    Захарова опровергла поставки российского оружия ХАМАС

    Кадыров вспомнил о словах Путина на похоронах отца

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Синоптик пообещала москвичам теплую неделю

    Женщина устроила свадьбу сама с собой за миллион рублей

    Медведчук заявил об отсутствии будущего у Украины при Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости