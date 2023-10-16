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21:13, 16 октября 2023Из жизни

Израильская девушка взяла на попечение оставленных из-за обстрелов кошек и собак

В Израиле девушка взяла на попечение питомцев, оставленных уехавшими соседями

Фото: Amir Levy / Getty Images

Некоторым жителям северного Израиля, покидающим дома из-за угрозы обстрелов, приходится оставлять своих питомцев. Об этом сообщает Times of Israel.

Девушка по имени Таль, живущая возле границы с Ливаном, рассказала журналистам, что после атаки ХАМАС многие из ее соседей уехали. Люди опасаются обстрелов и нападений со стороны ливанской организации «Хезболла», которая поддерживает ХАМАС.

Захватить с собой питомцев удалось не всем. Оставленных кошек и собак взяла на попечении Таль. По ее словам, теперь ей приходится регулярно навещать соседскую кошку, чтобы оставить ей еду и воду. Та настолько напугана происходящим, что ни разу не показалась девушке на глаза и все время прячется под мебелью.

Собака Малка и кошка Паспас, которых отдали Таль другие соседи, тоже очень переживают.

Во время авиаударов этим утром Малка тряслась и сходила с ума. У Паспас тоже все признаки стресса — например, слишком часто вылизывается. И прошлой ночью она дрожала и дергалась

Тальжительница севера Израиля
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Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для проведения операции по зачистке анклава от боевиков ХАМАС.

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    Олег Парамонов
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