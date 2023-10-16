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14:07, 16 октября 2023Мир

Католический патриарх Иерусалима предложил обменять его на заложников ХАМАС

Reuters: кардинал Пиццабалла предложил обменять его на захваченных ХАМАС детей
Пьербаттиста Пиццабалла

Пьербаттиста Пиццабалла. Фото: Remo Casilli / Reuters

Католический патриарх Иерусалима, кардинал Пьербаттиста Пиццабалла заявил, что готов обменять себя на захваченных палестинскими боевиками ХАМАС израильских детей, удерживаемых в сектора Газа. Об этом сообщает Reuters.

«Я готов на обмен, на что угодно, если это приведет к свободе, к возвращению детей домой. Никаких проблем. С моей стороны есть полная готовность. Первое, что нужно сделать, это попытаться добиться освобождения заложников, иначе остановить [эскалацию] будет невозможно», — предложил священнослужитель.

Вместе с тем Пиццабалла отметил, что он и его подчиненные до сих пор не смогли связаться с представителями ХАМАС.

Ранее глава американского госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что руководство США сконцентрировано на попытках освободить находящихся у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа заложников. «Мы очень сильно сконцентрированы на вызволении заложников. Это еще одно из ужасных действий, совершенных ХАМАС… Мы намерены вызволить наших граждан», — указал он.

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    Виктория Кондратьева
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