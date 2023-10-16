В лицо петербуржцу плеснули кипяток

В Московском районе Петербурга мужчину облили кипятком

В Московском районе Санкт-Петербурга в лицо мужчине плеснули кипяток. Об этом сообщает «Фонтанка».

23-летний местный житель поступил в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с ожогами лица в ночь на 16 октября. Медики диагностировали у него ожоги правой стороны лица и плеча. Состояние пациента оценили как удовлетворительное.

Внятно объяснить, что произошло, пострадавший не смог. Сначала он говорил, что инцидент произошел на Кадетской линии в «Вавилов лофте», а потом — что все случилось у его дома. Полиция проводит проверку.

Ранее в районе Царицыно на юге Москвы клиент кофейни вылил кипяток на девушку-бариста, потому что ему сделали несладкий чай.