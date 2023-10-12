В Москве покупатель вылил кипяток на девушку-бариста из-за несладкого чая

На юге Москвы покупатель вылил кипяток на ноги бариста из-за несладкого чая

Покупатель вылил кипяток на девушку-бариста в кофейне в районе Царицыно на юге Москвы из-за отсутствия сахара. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По информации издания, мужчина купил себе чай в кофейне в подземном переходе. После того, как он заплатил деньги и получил свой чай, он понял, что напиток совсем не сладкий.

Горожанин попросил добавить сахар, но в ответ услышал, что в кофейне его нет. Наслаждаться таким чаем мужчина не захотел и во время ссоры плеснул кипяток на ноги 21-летней бариста, а затем удалился.

Девушке понадобилась помощь врачей: у нее диагностировали ожоги обеих ног. Столичные полицейские начали искать ее обидчика.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю студентку на парковке возле кафе.

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