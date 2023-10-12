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09:35, 12 октября 2023Россия

В Москве покупатель вылил кипяток на девушку-бариста из-за несладкого чая

На юге Москвы покупатель вылил кипяток на ноги бариста из-за несладкого чая

Фото: Clay Banks / Unsplash

Покупатель вылил кипяток на девушку-бариста в кофейне в районе Царицыно на юге Москвы из-за отсутствия сахара. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По информации издания, мужчина купил себе чай в кофейне в подземном переходе. После того, как он заплатил деньги и получил свой чай, он понял, что напиток совсем не сладкий.

Горожанин попросил добавить сахар, но в ответ услышал, что в кофейне его нет. Наслаждаться таким чаем мужчина не захотел и во время ссоры плеснул кипяток на ноги 21-летней бариста, а затем удалился.

Девушке понадобилась помощь врачей: у нее диагностировали ожоги обеих ног. Столичные полицейские начали искать ее обидчика.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю студентку на парковке возле кафе.

34-летнего мужчину, находившегося за рулем, задержали. Врачи диагностировали у пострадавшей от его действий девушки открытую черепно-мозговую травму, перелом лонной кости таза и грудины, повреждения ноги.

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    Анна Щербакова
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