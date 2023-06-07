Пьяный россиянин дважды переехал 19-летнюю студентку на парковке возле кафе

KP.RU: в Иркутской области пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю студентку на парковке

В Иркутской области пьяный водитель дважды переехал 19-летнюю студентку на парковке возле кафе, сообщает KP.RU.

Родители пострадавшей россиянки рассказали, что она была на вечеринке с друзьями в заведении, расположенном недалеко от трассы. Когда студентка собралась домой, ее предложил подбросить на автомобиле двоюродный брат.

Девушка вышла на стоянку, где на нее внезапно наехала иномарка. На помощь ей поспешили товарищи, которые увидели происходящее.

«Они начали кричать, чтобы водитель остановился, пытались открыть двери машины, но те были заблокированы. Затем он переключил переднюю передачу, проехал по дочери еще один раз и скрылся в неизвестном направлении», — поделилась мать студентки.

Позже 34-летнего мужчину, находившегося за рулем, задержали. Врачи диагностировали у жительницы Иркутской области открытую черепно-мозговую травму, перелом лонной кости таза и грудины, повреждения ноги. После случившегося девушка прикована к постели и не может передвигаться. В больнице за ней ухаживают родители. Врачи предполагают, что ее восстановление займет около четырех месяцев.

В апреле сообщалось, что житель северо-запада Москвы дважды случайно переехал упавшую у подъезда пенсионерку.