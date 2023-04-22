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19:40, 22 апреля 2023Россия

Москвич дважды случайно переехал упавшую у подъезда пенсионерку и попал на видео

Житель севера Москвы дважды переехал упавшую у подъезда пенсионерку и попал на видео

Житель северо-запада Москвы дважды случайно переехал упавшую у подъезда пенсионерку и попал на видео. Кадры публикует столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

На публикуемых кадрах видно, как пожилая женщина с клюкой пытается взойти с проезжей части на тротуар, но теряет равновесие и падает. Около тридцати секунд она лежит на асфальте, и в это время с придомовой парковки выезжает автомобиль москвича.

Не замечая пожилой женщины, он проезжает прямо по ней, а после пытается сдать назад. Лишь после этого водитель вышел из машины, чтобы оглядеться и увидеть пострадавшую.

Как сообщили в Дептрансе, ДТП произошло на улице Паршина, 19. На месте уже работают оперативные службы. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — подытожили в службе.

Похожий случай ранее произошел в Санкт-Петербурге — там «Газель» дважды переехала 89-летнего пенсионера.

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Марк Леонов
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