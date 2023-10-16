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17:31, 16 октября 2023Мир

Кремль официально анонсировал первый за долгое время зарубежный визит Путина

Кремль: Путин примет участие в форуме «Один пояс, один путь» в КНР 17-18 октября

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетит Китай, где примет участие в третьем Международном форуме «Один пояс, один путь», проходящем 17-18 октября. Информация о поездке российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля.

«17-18 октября Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". Программой пребывания в Пекине предусмотрены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках поездки у Путина запланирован ряд встреч с главами государств, которые также будут участниками форума.

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    Виктория Кондратьева
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