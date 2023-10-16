В России объяснили выпуск новых банкнот в 1000 и 5000 рублей

Депутат Делягин: банкноту в 5000 рублей могли изменить из-за фальшивомонетчиков

Банк России мог модернизировать банкноту в 5000 рублей для борьбы с фальшивомонетчиками, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал причину изменения банкноты в 1000 рублей.

«На старой банкноте у нас Ярослав Мудрый, крест и церковь. Может быть, по религиозны соображениям решили их убрать с новых банкнот. Может быть, это в порядке исполнения статьи 282 УК РФ, если изображение христианских символов воспринимается как разжигающее межнациональную рознь», — сказал Делягин.

Еще одной причиной модернизации, по мнению депутата, могло быть желание обновить дизайн купюры.

«Но это явно не из-за угрозы фальшивомонетничества. Потому что при нынешнем курсе доллара подделывать тысячерублевую купюру себе дороже. Это просто экономически не очень рентабельно», — заключил он.

16 октября Банк России представил новые банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей. Основное изображение на новой тысячерублевке посвящено Нижнему Новгороду, а на лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, сообщает регулятор.

На купюре номиналом в тысячу рублей показаны Никольская башня Нижегородского Кремля, а на ее оборотной стороне — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе. При этом на обороте пятитысячной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.