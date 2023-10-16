Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:47, 16 октября 2023Экономика

В России объяснили выпуск новых банкнот в 1000 и 5000 рублей

Депутат Делягин: банкноту в 5000 рублей могли изменить из-за фальшивомонетчиков
СюжетКурс доллара:

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Банк России мог модернизировать банкноту в 5000 рублей для борьбы с фальшивомонетчиками, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал причину изменения банкноты в 1000 рублей.

«На старой банкноте у нас Ярослав Мудрый, крест и церковь. Может быть, по религиозны соображениям решили их убрать с новых банкнот. Может быть, это в порядке исполнения статьи 282 УК РФ, если изображение христианских символов воспринимается как разжигающее межнациональную рознь», — сказал Делягин.

Еще одной причиной модернизации, по мнению депутата, могло быть желание обновить дизайн купюры.

«Но это явно не из-за угрозы фальшивомонетничества. Потому что при нынешнем курсе доллара подделывать тысячерублевую купюру себе дороже. Это просто экономически не очень рентабельно», — заключил он.

16 октября Банк России представил новые банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей. Основное изображение на новой тысячерублевке посвящено Нижнему Новгороду, а на лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, сообщает регулятор.

На купюре номиналом в тысячу рублей показаны Никольская башня Нижегородского Кремля, а на ее оборотной стороне — музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, музей археологии и этнографии в Уфе. При этом на обороте пятитысячной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    Умер легендарный композитор Геннадий Гладков. Это он написал песни для «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи»

    В России назвали условие готовности Киева к переговорам с Москвой

    Российский певец рассказал о покупке двух квартир в Дубае с разницей в месяц

    Бывший агент ЦРУ назвал три необходимых шага США для помощи Израилю

    Военнослужащий ВСУ получил срок за обстрел жилых домов из артиллерии

    Митя Фомин рассказал о своем идеале женщины

    Желание писать бывшим партнерам объяснили

    Врач предостерег россиян от долгого сидения в туалете

    Собчак пожаловалась на антисемитские комментарии

    Центробанк показал новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости