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14:14, 16 октября 2023Путешествия

Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией

LETA: Латвия закрыла пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Латвия закрыла два пункта пропуска, Виентули и Педедзе, на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство LETA.

По словам руководителя Вецумского волостного управления Илмара Лоцанса, которые приводит источник, обстановка на КПП Виентули спокойная. На границе выставлены бетонные заграждения.

Лоцанс также отметил, что людей, застрявших на КПП, отвезут на автобусах в ближайший пограничный пункт в Гребнево, после чего в Виентули останутся только пограничники.

Ранее сообщалось, что более чем 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян получили письма с предупреждениями, что из-за новых требований закона об иммиграции их могут обязать покинуть страну или подать заявку на какой-либо из видов на жительство. Об этом рассказала начальник управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

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    Марина Черняк
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