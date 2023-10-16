Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с Россией

LETA: Латвия закрыла пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией

Латвия закрыла два пункта пропуска, Виентули и Педедзе, на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство LETA.

По словам руководителя Вецумского волостного управления Илмара Лоцанса, которые приводит источник, обстановка на КПП Виентули спокойная. На границе выставлены бетонные заграждения.

Лоцанс также отметил, что людей, застрявших на КПП, отвезут на автобусах в ближайший пограничный пункт в Гребнево, после чего в Виентули останутся только пограничники.

Ранее сообщалось, что более чем 3,2 тысячи проживающих в Латвии россиян получили письма с предупреждениями, что из-за новых требований закона об иммиграции их могут обязать покинуть страну или подать заявку на какой-либо из видов на жительство. Об этом рассказала начальник управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.