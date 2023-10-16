Невозможность применения Израилем лазерного оружия объяснили
Видео работы израильского лазерного оружия, вероятнее всего, является фейком. На данный момент технические возможности создания подобной мощнейшей установки, способной поразить лучом ракету, отсутствуют. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
«Лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО) разрабатываются и в Китае и, возможно, в Израиле. Но по тем кадрам, которые были распространены, видно, что ничего похожего на лазерные лучи нет. Во время Второй мировой войны, когда происходили налеты бомбардировщиков, их освещали прожекторами. Сейчас могут быть какие-то более узко направленные прожекторы или слабые лазеры, которые, в любом случае, не могут сбить аппарат», — уверен Прохватилов.
Подобное оружие, по его словам, также разрабатывалось в США, но безуспешно. Проблема оказалась в том, что лазерному оружию требуется колоссальная энергетическая подпитка. Теоретически, по мнению военного эксперта, создать такое оборудование возможно. Практически, на данный момент, — нет.
«Наши военные в свое время "похулиганили", направив лазерный луч на один из американских шаттлов. Экипаж не очень хорошо себя почувствовал. Так что технически на данный момент сбивать что-то лазерами нельзя. Да, можно сделать мощнейшую лазерную установку, которая выстрелит в ракету лучом, но энергетически это пока недостижимо», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее в Израиле сняли на видео, предположительно, работу новейшей лазерной системы ПВО «Железный луч». Позже израильский журналист Итай Блюменталь опроверг факт применения данной системы. Об этом он написал в социальной сети X. Кроме того, официально ее должны поставить на вооружение не раньше следующего года.