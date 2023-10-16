Невозможность применения Израилем лазерного оружия объяснили

Военный эксперт Прохватилов: применение лазерного оружия сейчас невозможно

Видео работы израильского лазерного оружия, вероятнее всего, является фейком. На данный момент технические возможности создания подобной мощнейшей установки, способной поразить лучом ракету, отсутствуют. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО) разрабатываются и в Китае и, возможно, в Израиле. Но по тем кадрам, которые были распространены, видно, что ничего похожего на лазерные лучи нет. Во время Второй мировой войны, когда происходили налеты бомбардировщиков, их освещали прожекторами. Сейчас могут быть какие-то более узко направленные прожекторы или слабые лазеры, которые, в любом случае, не могут сбить аппарат», — уверен Прохватилов.

Подобное оружие, по его словам, также разрабатывалось в США, но безуспешно. Проблема оказалась в том, что лазерному оружию требуется колоссальная энергетическая подпитка. Теоретически, по мнению военного эксперта, создать такое оборудование возможно. Практически, на данный момент, — нет.

«Наши военные в свое время "похулиганили", направив лазерный луч на один из американских шаттлов. Экипаж не очень хорошо себя почувствовал. Так что технически на данный момент сбивать что-то лазерами нельзя. Да, можно сделать мощнейшую лазерную установку, которая выстрелит в ракету лучом, но энергетически это пока недостижимо», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Израиле сняли на видео, предположительно, работу новейшей лазерной системы ПВО «Железный луч». Позже израильский журналист Итай Блюменталь опроверг факт применения данной системы. Об этом он написал в социальной сети X. Кроме того, официально ее должны поставить на вооружение не раньше следующего года.

