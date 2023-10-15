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21:29, 15 октября 2023Наука и техника

В Израиле сняли на видео работу новейшего лазерного ПВО «Железный луч»

Работу, предположительно, лазерного ПВО «Железный луч» сняли на видео в Израиле

Кадр: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

В Израиле сняли на видео, предположительно, работу новейшей лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) «Железный луч». Об этом сообщает израильское агентство «Курсор».

Отмечается, что кадры перехвата ракет из сектора Газа появились в социальных сетях, однако официального подтверждения еще не последовало.

«Железный луч» является тактической системой, предназначенной для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до семи километров.

В ней используется луч мощного лазера в качестве поражающего фактора, он может перехватывать артиллерийские снаряды и мины, а также ракеты и беспилотники, слишком маленькие для того, чтобы их могла эффективно перехватывать израильская ПВО «Железный купол».

Ранее стало известно, что США передадут ЦАХАЛ дополнительную военную помощь. В нее войдут средства противовоздушной обороны, высокоточные боеприпасы, артиллерию и перехватчики для израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол».

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    Марина Совина
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