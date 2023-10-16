Лодка с четырьмя пассажирами перевернулась на российском озере

В Ленобласти на озере перевернулась моторная лодка с четырьмя пассажирами

В Ленинградской области моторная лодка с четырьмя пассажирами перевернулась на озере. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает РИА Новости.

По данным министерства, ЧП произошло на озере Михалевское. Двум пассажирам удалось спасти — они самостоятельно выбрались на берег и вытащили из воды своего товарища, которого врачи не смогли спасти. Еще один человек после случившегося пропал без вести.

Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что лодка перевернулась в районе поселка Маслова. Там выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Коми на реке Вычегде шестеро пожарных перевернулись на моторной лодке, в которую сели после празднования дня рождения, чтобы добраться до своего поселка. На берег выбрались лишь трое человек, оставшиеся считаются пропавшими без вести.