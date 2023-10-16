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11:43, 16 октября 2023Россия

Лодка с четырьмя пассажирами перевернулась на российском озере

В Ленобласти на озере перевернулась моторная лодка с четырьмя пассажирами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Ленинградской области моторная лодка с четырьмя пассажирами перевернулась на озере. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает РИА Новости.

По данным министерства, ЧП произошло на озере Михалевское. Двум пассажирам удалось спасти — они самостоятельно выбрались на берег и вытащили из воды своего товарища, которого врачи не смогли спасти. Еще один человек после случившегося пропал без вести.

Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что лодка перевернулась в районе поселка Маслова. Там выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Коми на реке Вычегде шестеро пожарных перевернулись на моторной лодке, в которую сели после празднования дня рождения, чтобы добраться до своего поселка. На берег выбрались лишь трое человек, оставшиеся считаются пропавшими без вести.

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    Анастасия Шейкина
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