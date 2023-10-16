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16:46, 16 октября 2023Культура

Мадонна рассказала о свиданиях с мужчинами ради похода в душ

Певица Мадонна встречалась с мужчинами ради похода в душ, когда была без денег

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская певица Мадонна откровенно рассказала о том, как жила, когда у нее не было денег. Об этом сообщает Daily Express.

«Когда я была на мели, то, чтобы принять душ, встречалась с мужчинами. У тех, кто казались мне симпатичными, я невзначай спрашивала: "Один ли ты живешь?... А душ у тебя есть?"» — поведала исполнительница со сцены во время своего концерта в Лондоне.

По словам Мадонны, ухажеры кивали ей, смотря на артистку как на сумасшедшую, после чего певица предлагала им провести с ней время в ресторане, а уже потом ехала к ним домой: «Чертова работенка, чтобы просто сходить в душ! Но нам всем приходится бороться, чтобы свести концы с концами».

По данным издания, сейчас чистый капитал звезды составляет 850 миллионов долларов.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала условие для выступления Мадонны в России.

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    Анастасия Астахова
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