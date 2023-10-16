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12:07, 16 октября 2023Культура

В Госдуме назвали условие для выступления Мадонны в России

Драпеко: Мадонна сможет выступить в России, если уберет из шоу пропаганду ЛГБТ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала условие для выступления американской певицы Мадонны в России. Ее слова приводит NEWS.ru.

Государственный деятель отметила, что с продюсерами исполнительницы надо договариваться о том, чтобы артистка убрала из своего шоу «раздражающие россиян элементы» — пропаганду ЛГБТ и оскорбления чувств верующих.

«Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать. Если уберет эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно. Я, правда, не знаю, как она к нам относится, и вряд ли поедет», — поведала Драпеко.

Ранее Мадонна вышла на сцену с украинским флагом во время концерта в Лондоне, исполняя песню Don't Cry For Me Argentina.

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    Анастасия Астахова
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