В Госдуме назвали условие для выступления Мадонны в России

Драпеко: Мадонна сможет выступить в России, если уберет из шоу пропаганду ЛГБТ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала условие для выступления американской певицы Мадонны в России. Ее слова приводит NEWS.ru.

Государственный деятель отметила, что с продюсерами исполнительницы надо договариваться о том, чтобы артистка убрала из своего шоу «раздражающие россиян элементы» — пропаганду ЛГБТ и оскорбления чувств верующих.

«Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать. Если уберет эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно. Я, правда, не знаю, как она к нам относится, и вряд ли поедет», — поведала Драпеко.

Ранее Мадонна вышла на сцену с украинским флагом во время концерта в Лондоне, исполняя песню Don't Cry For Me Argentina.