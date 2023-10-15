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15:39, 15 октября 2023Культура

Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте

Певица Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте в Лондоне

Фото: Kevin Mazur / WireImage for Live Nation / Getty Images

Американская певица Мадонна вышла на сцену с украинским флагом во время концерта в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, певица завернулась в украинский флаг во время исполнения песни Don't Cry For Me Argentina.

Также на концерте Мадонна высказалась о палестино-израильском конфликте. «Все мы страдаем, наблюдая за тем, что происходит в Израиле и Палестине. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как страдают дети, подростки, пожилые люди. Все это душераздирающе», — заявила певица.

Ранее Мадонна прокомментировала конфликт в Израиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она назвала ситуацию в стране непостижимой и добавила, что молится за жителей государства.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковало Израиль. После этого израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны.

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    Олег Давыдов
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