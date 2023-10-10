Мадонна назвала ситуацию в Израиле непостижимой и заявила, что молится за страну

Американская певица Мадонна прокомментировала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) военный конфликт в Израиле.

Артистка назвала ситуацию в стране непостижимой, а также заявила, что молится за жителей государства, которые страдают сейчас и пострадают в будущем.

«Представьте, если бы это происходило с вами. Это непостижимо. Конфликты никогда не могут быть разрешены насилием. К сожалению, человечество не понимает этой вселенской истины. Мы живем в мире, опустошенном ненавистью», — написала исполнительница.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на то, что не может уговорить свою мать покинуть Израиль после начала боевых действий в стране. Комментируя происходящее в государстве, медиаменеджер добавил, что «люди сошли с ума от безделья, сатанизма, — от того, что сегодня происходит в мире», а потому человечество ждет большая война. Он назвал боевые действия в стране «вакханалией, безумием и варварством».

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивление» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.