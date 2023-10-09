Продюсер Пригожин пожаловался на отказ матери покинуть Израиль

Продюсер Пригожин заявил, что не может уговорить свою мать покинуть Израиль

Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на то, что не может уговорить свою мать покинуть Израиль после начала боевых действий в стране. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом Daily Storm.

«Она [мама] пожилой человек. Я врача ей вызвать не могу — она не пускает! В больницу ложиться не хочет — а тут в Москву полететь... Мне кажется, проще было бы с ХАМАС договориться, чем с моей мамой!» — отметил медиаменеджер.

Продюсер добавил, что большое количество его родственников уже более 30 лет проживают в Израиле. Сейчас он поддерживает с ними связь каждый день, однако до одной сестры и нескольких своих братьев Пригожин до сих пор не может дозвониться.

«Пока не знаю, все ли живы-здоровы, потому что не со всеми есть связь. Мама на севере — там все полегче», — добавил медиаменеджер.

Комментируя происходящее в Израиле, продюсер добавил, что «люди сошли с ума от безделья, сатанизма, — от того, что сегодня происходит в мире», а потому человечество ждет большая война. Он назвал боевые действия в стране «вакханалией, безумием и варварством».

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза с супругом и дочерями несколько дней прятались в бомбоубежище Израиля. Позже стало известно, что артистка вылетела из страны.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивление» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.