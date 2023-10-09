Глюкоза с семьей вылетела из Израиля

Певица Глюкоза с семьей запостила фото из самолета во время вылета из Израиля

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, вылетела из Израиля вместе с семьей. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

37-летняя артистка запостила фото во время вылета самолета. На снимке она сидит в пассажирском кресле, укрывшись курткой. «Мы взлетаем. Регистрация была небыстрой, но все прошло спокойно. В добрый путь», — заявила Глюкоза в подписи к снимку.

Ранее сообщалось, что Глюкоза с супругом и дочерями несколько дней прятались в бомбоубежище Израиля. Известно, что они прилетели на концерт американского исполнителя Бруно Марса, который должен был пройти 7 октября в Тель-Авиве, однако из-за начавшихся обстрелов шоу было отменено.