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12:10, 16 октября 2023Россия

Массовая драка россиян с мигрантами с обувной фабрики попала на видео

Mash: жители Приволжска подрались с работающими на обувной фабрике мигрантами

В Приволжске Ивановской области произошла массовая драка с мигрантами, работающими на обувной фабрике под Костромой. Конфликт местных жителей с иностранцами попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как толпа молодых людей громко выясняет отношения. Затем словесная перепалка перерастает в драку.

По информации издания, ее участниками стали 23 человека. Драка произошла в 13 километрах от места, где работают мигранты.

Следователи предположили, что компании могли что-то не поделить в баре в Приволжске. Также они рассматривают версию о заранее оговоренной встрече для выяснения отношений, пишет Mash.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Всех участников конфликта удалось установить, оперативники начали их поиск для задержания.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мигранты сошлись в драке с топором и деревянной палкой.

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    Анна Щербакова
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