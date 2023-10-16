Массовая драка россиян с мигрантами с обувной фабрики попала на видео

Mash: жители Приволжска подрались с работающими на обувной фабрике мигрантами

В Приволжске Ивановской области произошла массовая драка с мигрантами, работающими на обувной фабрике под Костромой. Конфликт местных жителей с иностранцами попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как толпа молодых людей громко выясняет отношения. Затем словесная перепалка перерастает в драку.

По информации издания, ее участниками стали 23 человека. Драка произошла в 13 километрах от места, где работают мигранты.

Следователи предположили, что компании могли что-то не поделить в баре в Приволжске. Также они рассматривают версию о заранее оговоренной встрече для выяснения отношений, пишет Mash.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Всех участников конфликта удалось установить, оперативники начали их поиск для задержания.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мигранты сошлись в драке с топором и деревянной палкой.