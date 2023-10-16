Под Петербургом из-за гололеда произошло ДТП с участием 13 автомобилей

Массовое ДТП под Петербургом попало на видео. Кадры очевидцев с места опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП».

Авария произошла на Новоприозерском шоссе утром 16 октября.

На записи видно съехавшие в кювет машины, некоторые из них с серьезными повреждениями. Автор ролика насчитал 13 автомобилей. «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» пишет о том, что транспортных средств 14. Вероятной причиной случившегося мог стать гололед.

78.ru сообщает, что двух человек увезли на скорой, еще одного врачам спасти не удалось. О состоянии пострадавших пока неизвестно.

Утром 12 октября массовое ДТП произошло на мосту через реку Ахтуба в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Пострадали пять человек.