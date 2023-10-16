Мастер маникюра перечислила раздражающие действия клиентов

Мастер маникюра Лив Мендоса перечислила раздражающие действия клиентов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, специалистка рассказала, что многие посетительницы ее салона, садясь за стол, располагают свои руки очень далеко от нее. При этом во время процесса, по словам Мендосы, они постоянно переписываются и вытирают пальцы об одежду. «Перестаньте трогать свои руки! Из-за этого на ваших ногтях оказываются посторонние ворсинки, которые трудно убрать», — заявила она.

Кроме того, автор ролика объяснила, что многие клиенты общаются со своими подругами по видеосвязи без наушников и забирают после сеанса слишком много бумажных полотенец.

Ранее парикмахеры Джулиус Майкл, Шэрон Доррам и Чез Дин назвали раздражающие привычки клиентов. В первую очередь специалисты настоятельно попросили не горбиться и не опускать взгляд во время стрижки. Кроме того, не следует комментировать действия стилистов во время процесса и критиковать свою внешность.

