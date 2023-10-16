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11:44, 16 октября 2023Ценности

Парикмахеры назвали раздражающие привычки клиентов

Фото: Unsplash

Парикмахеры Джулиус Майкл, Шэрон Доррам и Чез Дин назвали раздражающие привычки клиентов. Соответствующий материал появился на сайте издания Real Simple.

В первую очередь специалисты настоятельно попросили не горбиться и не опускать взгляд во время стрижки. Кроме того, не следует комментировать действия стилистов во время процесса и критиковать свою внешность.

Также эксперты посоветовали клиентам говорить, что их не устраивает в новой прическе, не в конце процедуры, а в середине. По их мнению, это поможет получить желаемый результат и избежать конфликтных ситуаций. При этом они рекомендуют не делать большие перерывы между окрашиваниями. «Распространенная ошибка, которую часто совершают мои клиенты, — это позволять корням отрастать слишком долго, а затем ожидать, что цвет будет выглядеть так, как они бы хотели», — объяснила Доррам.

Вдобавок собеседники издания отметили, что их раздражает, когда клиенты приходят в салон с грязными волосами, часто прибегают к сухому шампуню и пренебрегают рекомендациями по дальнейшему уходу за шевелюрой. «Вам следует использовать только профессиональные продукты салонного качества, которые на 100 процентов не содержат парабенов и сульфатов. Они могут стоить немного дороже, но сохранение красивого цвета волос того стоит», — заключил Майкл.

В августе мастер маникюра из салона South Avenue Nails раскрыла раздражающие привычки клиентов. По словам специалистки из Огайо, у нее вызывают недовольство опаздывающие более чем на 15 минут девушки, поскольку в данном случае ей приходится отказывать им в приме.

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    Мария Винар
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