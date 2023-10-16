В России предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей и матери

Депутат Бессараб предложила разрешить тратить маткапитал на лечение детей

В России предложили разрешить тратить материнский (семейный) капитал на лечение детей и матери. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы уже как-то подавали с коллегами соответствующую инициативу, но она не нашла поддержки в правительстве. Нам объяснили, что все необходимые виды лечения можно получить по ОМС (обязательное медицинское страхование — прим. "Ленты.ру"). Но мы настаивали тогда, что есть дорогостоящие виды лечения, на которые, к сожалению, часто приходится собирать всем миром», — рассказала депутат.

Бессараб добавила, что планирует еще раз подать инициативу в российское правительство.

В настоящее время российские семьи могут потратить материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, а именно на покупку жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов и строительство. Также можно потратить маткапитал на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов. Кроме того, средства можно сохранить на будущую пенсию матери. Семьи с низким доходом могут потратить капитал на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.

10 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России с 2024 года вырастет маткапитал. Он уточнил, что сумма выплат на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, а на второго — около 834 тысяч, если семья не получала сертификат на первенца.