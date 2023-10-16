Мэр Казани посадил дерево в сапогах королевского бренда

Мэр Казани Ильсур Метшин посадил дерево в сапогах королевского бренда Hunter

Мэр Казани Ильсур Метшин вышел сажать дерево в сапогах королевского бренда. Соответствующие снимки появились на сайте администрации российского города.

В пятницу, 13 октября, Метшин принял участие в благоустройстве одного из дворов. На размещенных фото он запечатлен в резиновых сапогах шотландского бренда Hunter, обувь которого популярна у членов королевской семьи. Стоимость подобной модели составляет 135 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей).

Кроме того, глава города примерил черную кожаную куртку, синие брюки и кепку с логотипом итальянского бренда Loro Piana. Цена последней начинается от 35,5 тысячи рублей.

В апреле Telegram-канал Mash подсчитал стоимость гардероба губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Авторы поста проанализировали наряды российского чиновника, которые он надевал во время рабочих поездок. Так, например, в качестве верхней одежды политик предпочитает пальто люксового бренда Stefano Ricci за 3800 долларов (318 тысяч рублей), а также шерстяной пуховик Andrea Campagna стоимостью 362 тысячи рублей.