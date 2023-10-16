МИД России порассуждал о законных целях для ответного удара в космосе

МИД РФ: квазигражданские объекты в космосе могут стать целью ответного удара

Квазигражданские объекты в космосе, используемые в конфликте на Украине, вполне могут стать целью ответного удара России. На эту тему порассуждал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, руководитель российской делегации в Первом комитете 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (по вопросам разоружения и международной безопасности) Владимир Ермаков, передает ТАСС.

Он отметил, что России неоднократно обращала внимание на то, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. При этом подобная деятельность являет собой «опосредованное участие в вооруженных конфликтах», указал дипломат. «Квазигражданская инфраструктура вполне логично может оказаться "законной целью" для ответного удара», — заключил Ермаков.

В сентябре стало известно, что американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink. Уточнялось, что речь идет о той части Starlink, которая используется в конфликте на Украине.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США и Россия сотрудничают в космической сфере, несмотря на разногласия в связи с конфликтом на Украине. Он назвал это иронией.