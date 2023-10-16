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19:24, 16 октября 2023Забота о себе

Миф о бодрящем действии одного популярного напитка опровергли

Фото: Brenna Huff / Unsplash

Клеточный биолог Александр Созыкин рассказал, что энергетики не имеют эффективности, которую им приписывают. Популярный миф о бодрящем действии этих популярных напитков эксперт развеял в комментарии для издания Life.

По словам специалиста, энергетические напитки избавляют от усталости только на короткое время — в течение двух часов их эффект пропадает. Однако, по его мнению, еще хуже то, что от энергетиков возникает зависимость.

«Энергетики однозначно вредят здоровью беременных, кормящих матерей, людей старше 70 лет. Энергетики противопоказаны людям с болезнями ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистых систем», — подытожил биолог.

В энергетиках содержатся таурин в дозе выше суточной, ароматизаторы и синтетические красители

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Биолог добавил, что употребление банки энергетика равно одновременному употреблению трех-четырех чашек зернового кофе. Он пояснил, что в энергетиках содержится около 25-40 миллиграммов кофеина на 100 граммов напитка, или около 63-100 миллиграммов на 250 миллилитров.

Ранее биолог Роман Опарин назвал осенний гриб, очищающий печень. Им оказался опенок. По словам эксперта, опята богаты витаминами, в том числе витамином D, кальцием, магнием, калием, аминокислотами, жирными кислотами и рядом других питательных веществ.

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    Алиса Дмитриева
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