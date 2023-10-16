Названа самая продаваемая игра в истории

Windows Central: игру Minecraft продали тиражом 300 миллионов копий

Разработчики Minecraft рассказали о рекордных продажах игры. Об этом сообщает издание Windows Central.

Во время мероприятия Minecraft Live представители студии Mojang заявили, что поставили новый рекорд по продажам игры. По их словам, тайтл распродали тиражом 300 миллионов копий. «Наше невероятное сообщество превратило Minecraft в то, чем оно является сегодня, и в то, чем оно станет в будущем», — отметила руководитель компании Хелен Чан.

Журналисты Windows Central назвали Minecraft самой продаваемой игрой в истории. На втором месте находится Grand Theft Auto V, создатели которой реализовали 185 миллионов копий. На третьем расположился Tetris — 100 миллионов копий.

В последний раз в Mojang отчитывались о продажах флагманского тайтла в апреле 2021 года. Тогда представители компании заверяли, что Minecraft достигла отметки в 238 миллионов копий.

Minecraft — инди-игра в жанре песочницы. В 2024-м создатели тайтла отметят 15-летний юбилей видеоигры.

В середине июня в Bethesda Softworks заявили, что The Elder Scrolls V: Skyrim попала в список самых продаваемых видеоигр в истории. Игра оказалась в топ-10 с тиражом более 60 миллионов копий.