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14:09, 16 октября 2023Россия

Минобороны России рассказало о боях с «Азовом» в ЛНР

МО РФ сообщило, что российские военные отразили две атаки бригады «Азов»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные отразили две атаки бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

В оборонном ведомстве сообщили, что бои с «Азовом» велись в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР).

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Всего — как сообщили в МО России — в боях на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли несколько десятков солдат и несколько единиц техники.

Ранее сообщалось, что российский военный подорвал себя гранатой вместе с бойцом «Азова».

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    Марк Леонов
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