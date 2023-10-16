Минобороны России рассказало о боях с «Азовом» в ЛНР

МО РФ сообщило, что российские военные отразили две атаки бригады «Азов»

Российские военные отразили две атаки бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

В оборонном ведомстве сообщили, что бои с «Азовом» велись в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР).

Всего — как сообщили в МО России — в боях на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли несколько десятков солдат и несколько единиц техники.

Ранее сообщалось, что российский военный подорвал себя гранатой вместе с бойцом «Азова».