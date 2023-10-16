Российский военный подорвал себя гранатой вместе с бойцом «Азова». Что известно о произошедшем?

«РВ»: солдат ВС России подорвал себя вместе с бойцом бригады «Азов»

Российский военнослужащий подорвал себя гранатой вместе с бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (бывший «Азов», запрещенная в России террористическая организация). Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На опубликованных кадрах видно, как украинские солдаты вплотную подбираются к блиндажу, в котором укрылись российские военные. Подавляя укрытие огнем, противник предложил обороняющимся сдаться в плен.

Не дождавшись ответа, один из украинцев решил спуститься в блиндаж. Ему навстречу выбежал боец ВС России и подорвал себя гранатой вместе с противником

Имя погибшего, а также подразделение, в котором он проходил службу, в настоящий момент неизвестно.

3-я штурмовая бригада ВСУ сражается на артемовском направлении

По данным из открытых источников, в сентябре-октябре части 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сражаются вблизи города Артемовск (Бахмут), в том числе в районе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка.

В своих публичных ресурсах представители подразделения упоминали, что в течение последних нескольких недель сражались против бойцов российского фанатского отряда «Эспаньола», 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС России и штурмовых групп ВДВ. Вероятно, подорвавший себя гранатой военнослужащий сражался в составе одного из этих воинских подразделений

В частности, 12 октября в своем официальном Telegram-канале «азовцы» сообщили, что ведут боевые действия в районе железной дороги южнее Артемовска «против российских вэдэвэшников и околофутбольщиков "Эспаньолы"».

Российское командование называет обстановку вокруг Артемовска стабильно сложной

В разговоре с «Лентой.ру» заместитель командующего российским Добровольческим штурмовым корпусом (ДШК), бойцы которого держат оборону южнее Артемовка, Анатолий Бибилов называл боевую обстановку на этом направлении наиболее сложной.

При этом он подчеркивал, что городу не грозит ни окружение, ни прорыв со стороны подразделений ВСУ.

Сейчас Клещеевка находится в серой зоне. Вооруженные силы Украины не смогли и не смогут там закрепиться. Позиции переходят то к одной стороне, то к другой. Но серьезных изменений в линии боевого соприкосновения нет Анатолий Бибилов заместитель командующего ДШК

Он также уверял, что российское командование не видит предпосылок для наращивания боеспособности украинской армии на этом участке. Серьезной опасности для российских сил в этом районе нет.

«Пик боевых возможностей украинской армии уже прошел. Контрнаступление, о котором все говорили, по большому счету провалилось. (...) А вот наших задач по освобождению Донецкой народной республики (ДНР) и других новых регионов никто не отменял», — говорил замкомандующего корпусом.