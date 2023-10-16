Минобороны Украины отчиталось об увеличении числа женщин в ВСУ

Минобороны Украины: число женщин в ВСУ увеличилось на 40 процентов с 2021 года

Численность женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилась на 40 процентов с 2021 года. Об этом отчиталось Министерство обороны республики в Telegram.

«За два года количество женщин в армии увеличилось на 12 тысяч — сейчас службу проходят почти 43 тысячи военнослужащих», — говорится в сообщении.

Минобороны отметило проведение работы для привлечения женщин на воинскую службу. В частности, теперь они могут претендовать на любую армейскую должность, а возможный возраст для заключения контракта приравняли к мужскому — от 18 до 40 лет.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что украинские власти запустили рекламную кампанию по призыву женщин на военную службу. «Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», — сказал он.