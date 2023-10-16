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14:07, 16 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении складов и хранилищ топлива ВСУ на аэродроме

МО: на аэродроме в районе Хмельницкого уничтожены склады и хранилища топлива ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинские склады и хранилища топлива на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что российские военные поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) — они находились на аэродроме Староконстантинов и близ города Хмельницкий.

Помимо этого, на аэродроме в Миргороде Полтавской области российские силы поразили узел связи украинских военных.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что российские военные поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

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    Анастасия Шейкина
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