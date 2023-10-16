Митя Фомин рассказал о своем идеале женщины

Певец Митя Фомин заявил, что его мать является для него идеалом женщины

Российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин признался, что идеал женщины для него — его мать. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro.

«На протяжении всей жизни я вижу в ее лице пример мудрости, понимания, внимания, заботы, образованности», — заявил 50-летний исполнитель. Он добавил, что его мать работала инженером-патентоведом и «имела прямое отношение к открытиям, новшествам, экспериментам». Фомин отметил, что она — интересный собеседник с хорошим чувством юмора. Именно такой, по мнению артиста, должна быть женщина.

Ранее Митя Фомин сказал, что мог бы сняться в фильме для взрослых «с огромным удовольствием». Артист подчеркнул, что не против сняться в порно, однако убежден в том, что продюсеры не смогут предложить ему гонорар, который устроил бы его.